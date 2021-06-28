Водитель BMW, насмерть сбившая велосипедиста на Энгельса, имеет 32 «административки» за плечами

В Выборгском районе насмерть сбили велосипедиста. За рулем иномарки была 24-летняя петербурженка, которая 32 раза привлекалась к административной ответственности.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария со смертельным исходом произошла в ночь на 27 июня у дома 39 по проспекту Энгельса. Автомобиль BMW сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. Велосипедист не выжил. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему около 25 лет.

В правоохранительных органах отметили, что 24-летняя автоледи в прошлом 32 раза привлекалась к административной ответственности, но водительских прав ее не лишали.

Проводится проверка.

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