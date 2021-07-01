Россия третий день подряд ставит суточный рекорд по количеству смертей от COVID

Россия третий день подряд ставит суточный рекорд по количеству смертей от COVID
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Российской Федерации вот уже третий день подряд обновляется суточный рекорд смертей от коронавируса.

По данным оперативного штаба, растет и число инфицированных.

В России за сутки от коронавируса скончались 672 человека. Это на 0,45% больше, чем днем ранее. 30 июня было зафиксировано 669 смертей. Такое число является максимальным в стране за период пандемии.

Стоит отметить, что общее количество умерших выросло до 135 886.

В России за минувшие сутки выявили 23 543 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав пообещал не отказывать непривитым в плановой госпитализации.

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