Выходные для вакцинированных и штамм «Дельта»: последние новости о COVID-19 в России

Каждый день в России подтверждают тысячи новых случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации, хоть и увеличились, но по-прежнему оставляют желать лучшего. Власти думают, как мотивировать россиян на прививку.

По последним данным, за сутки в России зафиксировали 23 218 новых случаев COVID-19. При этом в стране – новый максимум смертей от инфекции. Погибли 679 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что COVID-19 – не последняя в истории человечества пандемия.

Пока же власти думают, как побороть эту пандемию. В России подтверждают все больше случаев заражения штаммом «Дельта». Как считает завкафедрой 1-го Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Сергей Авдеев, у больных, зараженных этим штаммом, коронавирус протекает в более тяжелой форме. В большинстве случаев им требуется кислородная терапия или поддержка.

В стране продолжается кампания по массовой вакцинации населения. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавируса среди сотрудников федеральных органов исполнительной власти. При необходимости, по его словам, должны быть созданы условия для ревакцинации.

Депутат Виталий Милонов предложил мотивировать россиян, которые пока не решились вакцинироваться дополнительными оплачиваемыми выходными.

В центре «Вектор», тем временем, обновили свою вакцину, выпустив препарат «ЭпиВакКорона-Н». От своей прошлой версии он отличается только технологическими особенностями производства. Так, два пептида решили объединить в один, чтобы упростить процесс синтеза и масштабирования.

Иммунологи считают, что есть группы населения, которые подвержены риску коронавируса меньше остальных.

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов считает, что к одной из таких групп принадлежат аллергики. Эту теорию, впрочем, еще предстоит подтвердить.