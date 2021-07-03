Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID

Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за штамма «дельта». Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ситуация начала ухудшаться из-за нового штамма «дельта», который нашли уже в 98 странах. Измененный вирус считается наиболее заразным.

Как сообщили «РИА Новости», Гебрейесус подчеркнул, что вирус продолжает мутировать и распространяться среди населений, где низкий уровень вакцинации. Он порекомендовал привиться от COVID-19, а также продолжать использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 23,2 тысячи человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 561 360 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1671 случай. На первой строчке списка оказалась Москва — 6893. Второе место у Московской области — 2488.

ВОЗ дельта-штамм коронавирусная пандемия


 

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