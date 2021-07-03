В мире коронавирусом заболело более 183 млн людей

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 183 млн человек.

По данным SCMP на субботу, 3 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 183 млн 867 тыс. 405 человек. При этом справиться с болезнью получилось у 166 млн 573 тыс. 823 пациентов. Умерли от коронавируса за все время 3 млн 980 тыс. 333 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 34 млн 580 тыс. 198 человек, на втором месте Индия — 30 млн 502 тыс. 362, затем идет Бразилия 18 млн 687 тыс. 469.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 5 млн 561 тыс. 360 человек, умер 136 тыс. 565 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вектор» оценил риск новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса.