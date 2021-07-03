В Сочи сняли с рейса пассажира из-за агрессивного поведения

В Сочи сняли с рейса пассажира из-за агрессивного поведения
Агрессивного пассажира сняли с рейса. Фото: pixabay

Пассажира сняли с рейса Сочи- Красноярск. Ему отказали в перевозке из-за его агрессивного поведения.

«Клиенту отказали в перевозке из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес экипажа, по его вине рейс был задержан на 30 минут. Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади», — рассказала представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел из-за ручной клади.

Отмечается, что бортпроводники не снимают с рейса клиентов, сообщает РИА «Новости». Если ручная кладь не соответствует допустимым габаритам, бортпроводники только фотографируют ее, чтобы скорректировать работу наземной службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 56-летний житель Северной столицы во время перелета попросил у бортпроводников предоставить ему возможность зарядить телефон. Ему вежливо отказали, поскольку такая функция не предусмотрена. После этого он начал выражаться нецензурной бранью.

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