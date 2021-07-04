Глава «Мираторга» рассказал, как можно добиться высоких зарплат в России

Глава «Мираторга» рассказал, как можно добиться высоких зарплат в России
Глава «Мираторга» Виктор Линник поддержал идею заменить эмигрантскую рабочую силу заключенными России. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Глава «Мираторга» Виктор Линник рассказал, как можно добиться высоких зарплат в России.

Об этом сообщает «Газета.ru». Так он считает, что квоты необходимо сократить примерно в 3-4 раза. Линник сообщил, что на сегодняшний день жители России конкурируют с мигрантами, работающими за деньги, на которые работники из России «просто не выживут». Именно поэтому профессии каменщика и плотника нынче не востребованы.

Линник поддержал идею заменить эмигрантскую рабочую силу заключенными России. Также он выразил мнение о необходимости снятия всех ограничений для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных работников из за границы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалист рассказал, куда не стоит вкладывать деньги. Инвестируя в первый раз или, находясь на начальном этапе благоразумнее будет отказаться от криптовалют.

зарплата мигранты работа Россия труд


 

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