Пробок в Петербурге во вторник станет больше после обеда

Пробок в Петербурге во вторник станет больше после обеда
В Петербурге трехбалльные пробки утром вторника. Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга в некоторых районах проводят утро вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до трех баллов, при этом к обеду ситуация только осложниться.

Об этом стало известно сегодня, 6 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 3 баллов. Кроме того такая ситуация только усугубиться к 12 часа. Пробки будут уже четырехбалльные.

Красным отмечены участки на Пискаревском проспекте, на Свердловской набережной, на Большеохтинском и Среднеохтинском проспектах, на Заневском проспекте, на Малоохтинском проспекте, на Октябрьской набережной, на Дальневосточном проспекте, на КАДе, на Софийской улице, на Московском шоссе, на Арсенальной набережной, на набережной Кутузова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле. В течение июля на большей части просторов России будет довольно тепло. И даже немного выше нормы.

«Яндекс.Пробки» автомобильные пробки новости СПб


 

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