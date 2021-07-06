Новости о COVID-19 в России и мире – вакцина для подростков и симптомы штамма «Дельта»

Новости о COVID-19 в России и мире – вакцина для подростков и симптомы штамма «Дельта»
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией во всем мире подходит к отметке в 200 млн, активнее всего вакцинируется население ОАЭ, а российский Минздрав твердит о безопасности вакцины для подростков. Gazeta.SPb рассказывает последние новости COVID-19 в России и мире.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у 184 млн человек. По-прежнему самая непростая ситуация – в США. В тройку антирейтинга по числу зараженных входят также Индия и Бразилия.

Эксперты назвали новые типичные симптомы штамма «Дельта», известного также как «индийский штамм». Раньше пациенты, зараженные инфекцией, жаловались на кашель, лихорадку, одышку, потерю запаха и вкуса. Сейчас большинство пациентов замечают появление насморка, першение в горле и головную боль. При этом около 15% заболевших не имеют других симптомов.

Отмечается, что часто «дельта»-вариантом коронавируса заболевают молодые люди, которые не успели пройти вакцинацию.

В российском Минздраве уже прокомментировали испытания вакцины от коронавируса на подростках. Внештатный специалист по детской гематологии Александр Румянцев считает, что переживать не стоит, поскольку детям будут вводить уменьшенные дозы препарата.

Эксперт отметил, что подобные испытания проходят не только в России, но и во всем мире, так как в ВОЗ заявили, что подростки и беременные также являются группой риска и подлежат вакцинации.

Пока в мире по темпам вакцинации на первом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты. Там ввели уже 15,5 млн доз препарата против COVID-19 – это более 70% населения страны.

Великобритания по темпам уступает, но с 19 июля там намерены снять все ограничения. В стране намерены снять все ограничения по массовым мероприятиям, а также разрешат работать всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам.

Тем, кто уже переболел коронавирусом и еще не успел вакцинироваться, диетологи советуют соблюдать диету, чтобы помочь выработке антител. Как уточнил диетолог российского Минздрава Виктор Тутельян, в первую очередь, следует отказаться от мяса в пользу рыбы. По его мнению, также будет полезно употреблять молочные продукты.

COVID-19 вакцина ограничения пандемия Россия


 

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