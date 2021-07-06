Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве

В Москве в детской больнице имени Башляевой впервые поставили прививку от COVID-19 детям. Первый компонент вакцины от коронавируса ввели 11 детям.

В планах больницы привить от COVID-19 50 детей, поделился главврач больницы Исмаил Османов. Об этом сообщает «Россия-24».

Ранее врач Александр Румянцев отмечал, что испытания вакцины от COVID-19 на детях не представляют для них никакой опасности. Они получают дозировку поменьше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России заявило, что COVID-19 может вызывать поражение яичников и сперматозоидов. Влияние перенесенного COVID-19 может плохо сказываться на репродуктивной функции как женщин, так и мужчин. Гипотетически вирус может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение.