Суперштамм и питание после вакцинации: новое о COVID-19 в России и мире

Пока одни эксперты спорят о необходимости повторной вакцинации от коронавируса, другие говорят об угрозе возникновения суперштамма. В мире, между тем, начали фиксировать случаи заражения COVID-19 и в третий раз.

Врачи опасаются угрозы возникновения суперштамма коронавируса. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. По его словам, суперштамм потребует новых методов лечения и профилактики. Он считает, что предотвратить появление новой болезни поможет только тотальная вакцинация.

Впрочем, куда большие опасения сейчас вызывает штамм «Дельта». Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пока этот штамм побеждает в гонке с вакциной. Он подчеркнул: новые штаммы коронавируса распространяются с такой скоростью только из-за неравенства в производстве и распределения вакцин.

Отметим, что в Центре им. Чумакова утверждают, что российская вакцина «КовиВак» доказала свою эффективность против индийского штамма коронавируса.

Специалисты полагают, что индийский штамм отличается от других по течению болезни. Так, по словам инфекциониста Евгения Тимакова, обычно у пациента наблюдается ухудшение состояния на седьмой-восьмой день после начала болезни. Он пояснил, что иногда организм не воспринимает индийский штамм коронавируса как опасность, поэтому иммунитет реагирует не совсем вовремя.

Этот же специалист сообщил о том, что в мире фиксируют случаи заражения коронавирусом в третий раз. В этом случае болезнь протекает хуже.

Пока медики спорят о необходимости ревакцинации каждые полгода. Так врач Аккон Тимо Ульрихс заявил, что в будущем не надо будет прививаться каждый год от COVID-19. По его мнению, повторная прививка может быть необходима лишь пожилым гражданам. Он также не исключил возможность повторной прививки раз в два года.

Так или иначе, даже после первой вакцинации иммунитету нужна помощь. Медики считают, что для этого пациенту следует соблюдать диету. Стоит исключить сладкую, жирную пищу и фастфуд.