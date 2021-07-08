Комздрав: Петербуржцы получают результат ПЦР-тестирования за 48 часов

Комздрав: Петербуржцы получают результат ПЦР-тестирования за 48 часов
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Петербурге реализован приоритетный проект по достижению проведения ПЦР-тестов на ковид за 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

В городе диагностика коронавируса проводится в 56 вирусологических лабораториях мощностью 75 696 тестов в сутки.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, все ПЦР-исследования в Петербурге проводятся в среднем за 21,1 часа. В 89% случаев средний срок получения результатов исследования пациентами составляет 48 часов.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 483992 случая заражения COVID-19. Скончались 17183 человека, в том числе 101 — за последние сутки. Выздоровело 464074 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37625 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появление новых вакцин от коронавируса не имеет смысла, если к ним нет доступа у всех стран мира. До тех пор, пока препараты распределяются неравномерно, пандемию победить невозможно.

комздрав пцр-тест тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург празднует День семьи, любви и верности – 300 пар отметят свадьбу
Автоледи подбила иномарку и перевернулась на Профессора Качалова
В Курортном районе произошло массовое ДТП
В Ленобласти коронавирус выявили у еще у 233 человек
В Петербурге от коронавируса скончался 101 человек за сутки
СПбГУ попал в топ-3 российских вузов по уровню зарплат выпускников-юристов
Комздрав: Петербуржцы получают результат ПЦР-тестирования за 48 часов
В канализации Петербурга стало больше засоров из-за аномальной жары