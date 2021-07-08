Комздрав: Петербуржцы получают результат ПЦР-тестирования за 48 часов

В Петербурге реализован приоритетный проект по достижению проведения ПЦР-тестов на ковид за 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

В городе диагностика коронавируса проводится в 56 вирусологических лабораториях мощностью 75 696 тестов в сутки.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, все ПЦР-исследования в Петербурге проводятся в среднем за 21,1 часа. В 89% случаев средний срок получения результатов исследования пациентами составляет 48 часов.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 483992 случая заражения COVID-19. Скончались 17183 человека, в том числе 101 — за последние сутки. Выздоровело 464074 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37625 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появление новых вакцин от коронавируса не имеет смысла, если к ним нет доступа у всех стран мира. До тех пор, пока препараты распределяются неравномерно, пандемию победить невозможно.