Проценко предупредил о тяжелых осложнениях при COVID в жару

Осложнения, вызванные жаркой погодой, могут быть фатальными для людей, инфицированных коронавирусом. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Осложнения, вызванные жаркой погодой, могут быть фатальными для людей, инфицированных коронавирусом. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Течение коронавирусной инфекции может ухудшать аномально жаркая погода. Такое мнение выразил главврач больницы №40 в Коммунарке Москвы Денис Проценко.

По его словам, речь идет об обезвоживании, дополнительных рисках тромбоза. Особенно это относится к пожилым пациентам.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» врач выразил надежду, что благодаря вакцинации населения следующей волны распространения SARS-CoV-2 не будет. И добавил, что аллергия не является противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 818 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 734 случаях, полностью выздоровели 21 336 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург накрыла аномальная жара: к выходным ожидается до +34 градусов.