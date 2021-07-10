Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре и грозах

Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре 10 июля.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером в субботу в большинстве районов вероятны ливни с грозами.

При этом жару не повлияют на жару: днем на выходных столбик термометра не будет опускаться ниже +30 градусов.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.