Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре и грозах

Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре и грозах
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре 10 июля.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером в субботу в большинстве районов вероятны ливни с грозами.

При этом жару не повлияют на жару: днем на выходных столбик термометра не будет опускаться ниже +30 градусов.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.

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