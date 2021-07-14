Жительница Кудрово просит найти извращенца, который потрогал ее за ягодицы

Жительница Кудрово просит найти извращенца, который потрогал ее за ягодицы
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полицейские разыскивают мужчину с черно-красной татуировкой на левом плече.

Жительница Кудрово обратилась в полицию с просьбой отыскать извращенца, который потрогал ее за интимные места. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось 13 июля на улице Прогонной. Там неизвестный мужчина подошел к незнакомке, сжал ее ягодицу, тем самым причинив боль.

Потерпевшая отмечает, что ростом обидчик был около 175 сантиметров. Это лысый мужчина, у которого есть черно-красная татуировка на левом плече.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге учащаются случаи нападения насильников: на Будапештской жертвой мигранта-извращенца стала 70-летняя старушка.

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