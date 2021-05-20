В Петербурге учащаются случаи нападения насильников: на Будапештской жертвой мигранта-извращенца стала 70-летняя старушка

В Северной столице заметно участились случаи нападения насильников на детей и женщин. Только за последнюю неделю в полицию обратились четыре петербурженки, заявив об изнасиловании.

В среду, 19 мая, жительница Фрунзенского района обратилась к правоохранителям с заявлением, что в ночь на 15 мая во дворе дома №23 по Будапештской улице неизвестный напал на её 70-летнюю бабушку и заставил женщину вступить в интимные отношения с ним, применяя физическую силу.

Пенсионерка получила серьезные повреждения: спустя несколько дней после инцидента её положили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, гематомами и ушибами. По предварительным данным, преступник был мужчиной средних лет неславянской внешности. Его разыскивают, но, поскольку камер видеонаблюдения рядом с местом происшествия не было, расследование может затянуться.

Аналогичные инциденты произошли 13 и 14 мая в парадной на улице Адмирала Черокова и в парке Героев-Пожарных. Жертвами насилия в этот раза стали студентка колледжа и 35-летняя женщина — последней потребовалась госпитализация. К счастью, в этот раз лица преступников попали на камеры.

Однако не во всех случаях насильники действуют напрямую, встречаются и весьма изощренные злоумышленники. Так, 15 мая в петербургскую травматологию пришла девушка с синяками и травмами половых органов. Она заявила, что повреждения — следствие встречи с 33-летним мужчиной, с которым горожанка познакомилась в интернете.

Как выяснилось позже, нападавший не скрывает свое имя и возраст и активно регистрируется на сайтах знакомств, однако фамилии у него везде разные. Вполне возможно, что обратившаяся в больницу девушка далеко не единственная его жертва.