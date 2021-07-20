Вокруг Sport Palace на Крестовском появился забор

Вокруг Sport Palace на Крестовском появился забор
У Sport Palace множество машин ФССП. Фото: Мойка78

Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском озере начали обносить забором. На месте стоит множество автомобилей ФССП.

Об этом утром во вторник, 20 июля, сообщила «Мойка78». Отмечается, что вокруг комплекса сооружают забор, пока он огорожен лентами.

Споры вокруг Sport Palace длятся не один год. Все правоустанавливающие документы опубликованы на сайте спортивного клуба. Тем не менее, страсти продолжаются. Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко требует демонтироваться комплекс, несмотря на то, что экспертизы признали здание соответствующим нормам.

Аргумент правоохранителей – здание якобы построили незаконно и оно не было введено официально в эксплуатацию. Комитет по контролю за имуществом при этом не может его снести, поскольку не является участником судебного процесса.

Sport Palace уже оставался в июле без деревьев, которые росли вдоль Южной дороги. Неизвестные просто выкопали их и увезли.

Напомним, что в 2019-м году губернатор Александр Беглов пришел к соглашению с главой «Газпрома» Алексеем Миллером о том, что Приморский парк Победы будет благоустроен совместными усилиями. Тогда на плане изменений, который разработало агентство «Нескучный сад» Ольги Маяцкой, не нашлось объектов, которые бизнесмены на Крестовском построили еще в 2000-е годы.

Sport Palace Крестовский остров Петроградский район спортивный комплекс


 

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