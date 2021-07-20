Заболевшая дочь Заворотнюк и алкоголь при вакцинации: COVID-19 в России

Женщины болеют коронавирусом чаще мужчин, за призыв к отказу от вакцинации могут ввести ответственность, COVID-19 не щадит знаменитостей и их детей. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о ситуации с новой инфекцией.

В последнее время женщины болеют на 7% чаще.. Главный врач городской клинической больницы им. О. М. Филатова Валерий Вечорко уточнил, что большая часть заболевших женщин — невакцинированные пациентки старше 50 лет.

В статистику попала и российская модель Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом она написала в своем Instagram. Она выложила фотографию, на которой изображен тест, градусник и стакан. Девушка собирается пока лечиться дома и самоизолироваться.

Врачи настаивают: от коронавируса защитить может только вакцинация. При этом не нужно сдавать тест на антитела ни до, ни после прививки. Врач общей практики Борис Шеляпин считает, что достоверного теста, который показал бы уровень защиты организма человека от коронавируса, просто нет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что не стоит какое-то время после вакцинации употреблять алкоголь, а также активно заниматься спортом и ходить в баню. Он добавил: тем, у кого есть нарушение сердечного ритма, лучше соблюдать «лечебно-охранительный режим».

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины. Он уверен, что такие пациенты серьезно рискуют. В этом случает полностью не формируется защитный слой антител. Люди остаются уязвимы для COVID-19, особенно для новых штаммов.

Кстати, не исключено, что скоро призыв к отказу от вакцинации скоро может стать преступлением. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил ввести ответственность за это.