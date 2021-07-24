В Петербурге подозреваемую в махинациях с путевками отправили под домашний арест

В Петербурге подозреваемую в махинациях с путевками отправили под домашний арест
Суд отправил женщину под домашний арест. Фото: pexels

Женщину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения для женщины, подозреваемой в махинациях с путевками для детей-инвалидов. Суд отправил ее под домашний арест. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Женщина, занимающая должность управляющей ИП ООО «Экспертная компания», обвиняется в желании похитить крупную сумму у администрации Красносельского района. Она заключила контракт на сумму 32,8 миллионов рублей. Гражданка обязалась обеспечить санаторно-курортный отдых на побережье Черного и Азовского морей для детей-инвалидов. При этом выполнять свои обязательства женщина якобы не собиралась.

Подозреваемая в мошенничестве не признает свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцу выплатили 181 тыс. рублей за пропавшую путевку.

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