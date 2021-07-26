Необычный симптом и обязательная вакцинация: COVID-19 в России и мире

Новая коронавирусная инфекция продолжает косить население планеты. Пока власти и ученые пытаются убедить людей в необходимости вакцинации, COVID-19 переключился на новую категорию – теперь вирус начал все чаще убивать людей старше 40 лет.

Новой угрозой в мире стал «дельта»-вариант коронавируса. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что в отличие от стандартного варианта, для которого уже разработан метод борьбы, «дельта» лечится сложнее. Здесь очень важна гастроэнтерологическая компонента и скорость развития болезни. Впрочем, по его словам, пока неизвестно, действительно ли новый вариант COVID-19 вызывает более тяжелое течение болезни.

Тем временем, новая коронавирусная инфекция начала чаще убивать людей старше 40 лет. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании. При этом ученые подчеркнули: жертвами инфекции, как правило, становятся те, кто отказался от прививки.

Те, кто переболел коронавирусом, могут страдать от последствий долгие годы. Так, ученый Михаил Костинов уверен, что в течение трех месяцев после выздоровления наблюдается посткоронавирусный синдром. Возникают хронические недостатки иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет. При этом организм пациентов, переболевших тяжелой формой вируса, может никогда не оправиться от болезни. По мнению ученого, у 35% таких людей здоровье уже не вернется на прежний уровень.

Врачи продолжают изучать сам вирус. Как отметила врач-дерматолог Татьяна Егорова, один из необычных симптомов – кожная реакция, напоминающая ожоги. Обычно такие ожоги проходят за месяц или полтора. Также коронавирус может стать причиной псориаза – он возникает из-за перенесенного стресса.

Власти разных стран продолжают настаивать на том, что единственный способ победить пандемию – массовая вакцинация.

Так, в США рассматривают возможность введения обязательной вакцинации. Правительство страны «активно изучает», как предоставить третью дозу вакцинации уязвимым группам населения, которым потребуется повторная прививка.

В России в ряде регионов уже введено обязательное вакцинирование. Главный санврач Магаданской области Светлана Корсунская подписала документ о введение таких мер на Колыме. Постановление коснется учителей и воспитателей, врачей, работников культуры и соцзащиты, поваров, официантов водителей, продавцов. К ним относятся рыб обработчики, госслужащие и работники ЖКХ.

В России продолжают использовать несколько препаратов для вакцинации. Ранее Минздрав назвал противопоказания к прививке «ЭпиВакКороной». Этот препарат противопоказан людям со злокачественными новообразованиями, первичным иммунодефицитом и тяжелыми формами аллергии.