В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом
В Ленобласти врачи продолжают спасать пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области зафиксировано еще 245 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 27 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 55 123 случая заболевания. При этом выздоровели 46 870 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2623 человека. Следом идет Петербург — 1923 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 1973 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сокращают число «коронавирусных» коек.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.

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