В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 245 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 27 июля.
С начала пандемии в регионе выявлено 55 123 случая заболевания. При этом выздоровели 46 870 пациентов.
По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2623 человека. Следом идет Петербург — 1923 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 1973 новых ковид-пациентов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сокращают число «коронавирусных» коек.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области на время приостановят работу передвижных цирков шапито.