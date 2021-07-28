Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели

Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели
Огонь загорелся в полдень в ближайшем к Манавгату лесу. Фото: pixabay

Ростуризм советовал туристам из России, отдыхающим в турецкой Анталье, где горит лес, не покидать территорию отелей.

Консульство России в Анталье сообщили, что россияне еще не обращались в генконсульство. Все экскурсии в этом регионе остановлены до приведения ситуации в нормализацию. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации города отметили, что пожар не представляет опасности для объектов туризма, а информация о пострадавших не поступала. Огонь загорелся в полдень в ближайшем к Манавгату лесу. Пожар быстро распространился из-за мощного ветра. В администрации Антальи отметили, что это самый сильный пожар, с которым они сталкивались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции растет заболеваемость коронавирусом. В Турции за последние сутки зафиксировано 16 809 случаев заражений ковидом, сообщается на странице министерства здравоохранения страны.

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Ростуризм рекомендовал туристам в Анталье не покидать отели
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