Байден рассказал о встрече с Тихановской

Байден рассказал о встрече с Тихановской
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Американский лидер заявил, что штаты поддерживают белорусский народ.

Президент США Джо Байден сегодня, 28 июля, встретился с оппозиционеркой из Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он рассказал в Twitter.

Политик отметил, что для него было честью поговорить с Тихановской. Он добавил, что поддерживает народ Белоруссии. Байден надеется, что в Белоруссии воцариться демократия и универсальных прав человека.

Оппозиционерка, в свою очередь, выразила уверенность, что Америка поможет ее стране быть более успешной. Тихановская уверена, что ситуация наладится только в том случае, если пройдут свободные выборы под международным контролем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле ответили на слова Байдена о проблемах у Путина. Пресс-секретарь Путина добавил, что сотрудникам Белого дома стоило подготовить Байдену достоверную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

Джо Байден светлана тихановская США


 

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