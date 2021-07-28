Попова объяснила, почему считает локдаун неэффективным

Глава Роспотребнадзора заявила, что это – не самый лучший способ в борьбе с пандемией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность введения локдауна в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 28 июля, пишет РИА Новости.

Попова заявила, что некоторые страны вводят четвертый локдаун и это, кажется, не срабатывает, раз приходится делать так снова и снова.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун»,

— поделилась своим мнением глава ведомства.

Попова объяснила, что в России есть свой алгоритм действий, который позволяет уберечь граждан от пандемии. Также над этим работают сотрудники Роспотребнадзора. Напоминаем, что глава ведомства говорила, что в 10 регионах страны уже снижается заболеваемость коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии.