Пик третьей волны и вакцина на дому: COVID-19 в Петербурге 29 июля

Петербург оставил позади пик очередной волны новой коронавирусной инфекции. Впрочем, темпы вакцинации в Северной столице еще не достигли показателей, которые бы с уверенностью позволили заявить: пандемия COVID-19 осталась позади.

О том, что Петербург прошел пик третьей волны заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он пояснил, что на спад третьей волны в городе указывают несколько факторов. Так, снижается число ежедневных госпитализаций с коронавирусом и госпитализаций в течение недели, количество вызовов скорой помощи, число тестов на коронавирус, а также доля положительных результатов ПЦР-обследований.

При этом город пока не достиг желаемых темпов вакцинации. Всего в городе прививку сделали почти 1,3 млн человек. Из них более 370 тыс. человек — люди, старше 60 лет.

Накануне, 28 июля, сообщалось, что за сутки вакцинацию прошли 17,6 тыс. петербуржцев. При этом около 13 тысяч сделали вторую прививку.

Кампания по массовой вакцинации населения продолжается. В городских больницах и частных клиниках открыты пункты вакцинации. Прививку можно сделать и в некоторых торговых центрах. Новый такой пункт открыли в торговом центре «Озерки» рядом с одноименной станцией метро на проспекте Энгельса. Пункт вакцинации будет работать без выходных с 13 до 19 часов. Записываться на вакцинацию заранее не потребуется, пациентов будут принимать в порядке живой очереди. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

Тех, кто не может самостоятельно добраться до прививочного пункта, вакцинируют выездные бригады. Их услугами могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а также маломобильные граждане. Дома прививку сделали порядка четырех тысяч горожан.

Отметим, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который уже привился от коронавируса во второй раз из-за падения уровня антител, рассказал, как выбирал препарат. Ревакцинацию он прошел «КовиВаком», а первую прививку сделал «ЭпиВакКороной». Дрозденко признался, что первый препарат ему назначил врач, а на второй выбор пал из-за того, что он больше подходит для ревакцинации.