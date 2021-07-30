На коронавирус проверились еще 32 тысячи петербуржцев

В Петербурге граждане продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на ковид прошли 32 350 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 18 697 раз. Жители города задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов.