В Петербурге открывают пункты прививок, но после вакцины выживают не все

Санкт-Петербург достиг показателя в 65% коллективного иммунитета от коронавируса. В городе продолжают открывать новые пункты вакцинации. Однако прививка защищает не всех. В Северной столице несколько человек скончались, завершив полный курс вакцинации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил: о конце третьей волны коронавируса говорить еще рано.

По его словам, госпитализация в городе снизилась на 28%, свободными в настоящее время остаются три тысячи коек. При этом, добавил губернатор, ситуация остается непростой.

Как уточнил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, иммунная прослойка от коронавирусной инфекции в Петербурге достигла 65%. По его мнению, целевой показатель по коллективному иммунитету уже можно считать достигнутым, но кампания по вакцинации продолжается.

В городе продолжают открывать новые прививочные пункты. Один такой уже заработал в торговом центре «Озерки» на проспекте Энгельса. Прививочный пункт находится на третьем этаже. Он будет принимать горожан семь дней в неделю с 12:00 до 19:00. Ранее Gazeta.SPb показывала, как он выглядит.

Крупнейший пункт вакцинации появится в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Ежедневно там смогут вакцинировать тысячу человек.

Отметим, что прививка защищает не всех жителей Северной столицы. В Петербурге подтвердили несколько случаев, когда горожане умирали, пройдя даже полный курс вакцинации. О них рассказал глава комздрава. Точно число умерших он называть не стал, но подтвердил: несколько человек скончались, сделав две прививки от COVID-19.

По его словам, причиной смерти стали не прививки, а сопутствующие тяжелые патологии. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологии и других.

Напомним, что сейчас в Петербурге прививают несколькими препаратами: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».