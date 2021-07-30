В Петербурге появится пассажирское судно «Виктор-Астафьев»

В Петербурге появится пассажирское судно &#171;Виктор-Астафьев&#187;
Состоялась закладка теплохода «Виктор Астафьев», который будет ходить по Енисею. Фото: Pixabay

Средне-Невский судостроительный завод начал строительство теплохода для Арктической зоны.

Речное пассажирское судно «Виктор Астафьев» создадут для Красноярского края. Теплоход будет ходить по Енисею на социально значимом маршруте. От Красноярска до Дудинки и обратно.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что строительство данного судна очень важно для судостроения Северной столицы, потому как является подтверждением компетенции города, а также говорит об уникальном научно-промышленном потенциале Северной Венеции.

«Виктор Астафьев» будет уже вторым теплоходом петербургских судостроителей для Арктической зоны. Первое пассажирское судно класса «река-море» «Андрей Дубенский» заложили еще в прошлом году, в июле.

Название теплохода было выбрано не случайно. Судно носит имя русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Его выбрали в ходе народного голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут».

красноярск новости СПб пассажирский теплоход теплоход


 

Новости партнеров
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ
В Петербурге появится пассажирское судно «Виктор-Астафьев»
В Петербурге нет случаев смерти после вакцинации от COVID-19
Ученые Петербурга нашли мутации COVID, помогающие ему обойти иммунитет
Крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару
На Лиговском проспекте эвакуируют автомобили с парковки
Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве
СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой