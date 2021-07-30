В Петербурге появится пассажирское судно «Виктор-Астафьев»

Состоялась закладка теплохода «Виктор Астафьев», который будет ходить по Енисею. Фото: Pixabay

Состоялась закладка теплохода «Виктор Астафьев», который будет ходить по Енисею. Фото: Pixabay

Средне-Невский судостроительный завод начал строительство теплохода для Арктической зоны.

Речное пассажирское судно «Виктор Астафьев» создадут для Красноярского края. Теплоход будет ходить по Енисею на социально значимом маршруте. От Красноярска до Дудинки и обратно.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что строительство данного судна очень важно для судостроения Северной столицы, потому как является подтверждением компетенции города, а также говорит об уникальном научно-промышленном потенциале Северной Венеции.

«Виктор Астафьев» будет уже вторым теплоходом петербургских судостроителей для Арктической зоны. Первое пассажирское судно класса «река-море» «Андрей Дубенский» заложили еще в прошлом году, в июле.

Название теплохода было выбрано не случайно. Судно носит имя русского писателя Виктора Петровича Астафьева. Его выбрали в ходе народного голосования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут».