Обследование на коронавирус в Петербурге прошли еще 32 тысячи человек

В Петербурге продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За вчерашний день обследование на ковид прошли 32 262 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 7824 раза. Жители города задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РАН объяснили, как восстановить интеллект после коронавируса.