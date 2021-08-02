В Ленобласти нашли труп возможного убийцы женщины, привязанной к авто

В воскресенье, 1 августа, в лесу возле деревни Коваши в Ломоносовском районе Ленобласти нашли тело 43-летнего таксиста, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы — женщину нашли привязанной за шею к машине на Пулковском шоссе.

Белый «Мицубиси Аутлендер», на котором, по предварительным данным, мужчина скрылся с места преступления, был найден в лесном массиве случайным прохожим. В салоне внедорожника находился труп мужчины, а рядом лежал окровавленный канцелярский нож. И автомобиль, и тело отправлены на экспертизу. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники Следственного комитета.

После первичного изучения трупа специалисты отмечают наличие резаных ран на правом локтевом сгибе и правой ноге в области голеностопного сустава. Причину и обстоятельства смерти, однако, пока не раскрывают, в деле еще предстоит разобраться правоохранителям.

Напомним, что труп 43-летней петербурженки, матери двоих детей возле дома №15 корпус 2 по Пулковскому шоссе также обнаружил случайно проходящий мимо мужчина. Тело было привязано шнуром за шею к автомобилю, владелец которого, как выяснилось позже, числился на службе в такси.

В преступлении сразу заподозрили сожителя убитой, некоего Николая. Женщина прожила с ним десять лет, но за несколько дней до происшествия они расстались. Не в пользу мужчины также говорило его криминальное прошлое: Николай привлекался к ответственности за кражу, грабеж, захват заложника и другие преступления.

Впрочем, теперь неясно, как будет развиваться следствие: пользователи социальных сетей, к примеру, уже предполагают, что обоих возлюбленных убил кто-то третий.