В Петербурге объем ипотечных кредитов за полгода стал 180 млрд рублей

В Петербурге объем ипотечных кредитов за полгода стал 180 млрд рублей
Объем ипотечных кредитов в Петербурге увеличился в 1,7 раза и составил более 180 млрд рублей. Фото: Pixabay

За первые шесть месяцев 2021 года объем ипотечных кредитов составил более 180,86 млрд рублей. Такой показатель в 1,7 раза больше, чем за такой же период 2020 года.

В прошлом году объем ипотечных кредитов за полгода был 105,9 млрд рублей, что почти на 75 млрд рублей меньше, чем в текущем году.

К тому же, в 1,4 раза стало больше и количество выданных ипотечных кредитов. В первые шесть месяцев ипотеку взяли 44 856 раз. Кредитный портфель с начала 2021 года стал выше на 15,8%, сообщает ТАСС.

В минувшем году банки дали жителям Петербурга ипотечные кредиты на 283,5 млрд рублей. Такой показатель был в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали способ повысить вероятность одобрения кредита.

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