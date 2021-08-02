В Ленобласти утвердили обвинительное заключение по делу об уклонении уплаты таможенных платежей на 160 млн рублей

С 2018 года он скрывался от следствия в Израиле и Германии. Фото: pixabay.com

С 2018 года он скрывался от следствия в Израиле и Германии. Фото: pixabay.com

В Ленобласти утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о создании преступного сообщества и уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей.

Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 194, ч. 4 ст. 194, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой; покушение на совершение указанного преступления).

Следствие установило, что указанный гражданин создал преступное сообщество (преступную организацию) в целях уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой.

В 2016 году уклонялся от уплаты таможенных платежей за незаконно ввезенные в Россию товары на общую сумму более 118 млн рублей, что является особо крупным размером, а также покушение на совершение указанного преступления на сумму более 42 млн рублей.

С 2018 года он скрывался от следствия в Израиле и Германии.

В 2020 году его экстрадировали по запросу Генеральной прокуратуры России. Уголовное дело направлено в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Остальные участники преступного сообщества ранее осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 7 лет.

Уголовное дело расследовали следственные органы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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