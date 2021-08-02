Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу «Кола» 3 августа

Разводка Ладожского моста полностью закроет трассу &#171;Кола&#187; 3 августа
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Во вторник, 3 августа, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки Ладожского моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 15:00 до 15:45. В это время по реке пройдет буксирный состав, высота которого 21 метр. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин предложил создать новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга.

"Кола" ладожский мост ограничение движения


 

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