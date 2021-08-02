В Ленобласти во вторник переменная облачность принесет дожди

В Ленобласти во вторник переменная облачность принесет дожди
В Ленобласти прольются дожди во вторник. Фото: pixabay.com

Во вторник, 3 августа, в Ленинградской области будет переменная облачность. Однако на большую часть районов региона прольются дожди.

В некоторых частях 47-ого региона пройдут сильные дожди. Днем же непогода прогнозируется лишь на время.

Кроме этого, погода может так испортиться, что в отдельных районах прогремят грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер ночью будет местами порывистым, до 15-17 метров в секунду. Днем же он может быть юго-западным и западным 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +10…+15 градусов. Днем же станет немного потеплее. Столбики термометров покажут +17…+22 градусов.

Ранее Gazeta.SPB.ru писала, что накануне Александр Беглов поздравил Ленинградскую область с 94-летием со дня образования.

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