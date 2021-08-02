Рокировка: стрелок с Караваевской задержан, а стрелявший на Сенной освобожден

Вечером 1 августа на Караваевской улице в Рыбацком неизвестный открыл стрельбу прямо в очереди в продуктовом магазине. Дебошира задержали, а вот петербуржца, стрелявшего в хулигана возле метро «Сенная площадь» , не стали заключать под стражу, не найдя доказательств его причастности к происшествию.

В самых разных районах Петербурга, буквально «тут и там» последнее время слышится стрельба. Например, вечером 1 августа посетители магазина на Караваевской улице стали жертвами вооруженного нападения. По сведениям правоохранителей, мужчина стоял в очереди, а затем внезапно начал бросаться на других покупателей.

Вскоре незнакомец «разошелся» и открыл стрельбу — лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Петербуржец успел произвести пять выстрелов, после чего был задержан подоспевшими сотрудниками правоохранительных органов. У нарушителя спокойствия отобрали оружие и отправили на экспертизу.

В отделении стражи порядка выяснили, что стрелок — 34-летний безработный житель соседнего от магазина дома. Пока что в его отношении составлен только административный протокол о мелком хулиганстве, однако преступнику грозит и уголовная ответственность.

А вот уроженца Старовопольского края Егора Гузенко, который выстрелил из аэрозольного пистолета в субботу, 31 июля, возле станции метро «Сенная площадь», наоборот, не стали арестовывать. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов Северной столицы, при рассмотрении ходатайства следствия о заключении Гузенко под стражу были выявлены существенные нарушения уголовного-процессуального кодекса РФ.

В частности, протокол о задержании составили спустя несколько часов после фактического задержания, а в качестве основания для этой меры указан пункт 3 части 1 статьи 91 УПК РФ, согласно которой на одежде или лице задержанного, а также при себе или в его жилище были найдены следы преступления. Однако обыск не проводился и у Гузенко ничего не изымали — в деле имеются лишь показания стрелка и пострадавшего, а значит, доказательств причастности мужчины к происшествию нет.

Кроме того, фигурант уголовного дела женат, обеспечивает троих малолетних детей, имеет легальный заработок и положительно характеризуется на работе. Таким образом, оснований для ареста мужчины суд не нашел.

Напомним, что инцидент произошел 30 июля возле метро «Сенная площадь». Конфликт, по последним данным, спровоцировал сам пострадавший. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неподобающим образом, оскорбляя окружающих и нарушая их спокойствие.

Гузенко ответил обидчику светошумовым патроном. Позже, однако, стрелок сам пришел в полицию Адмиралтейского района и признался в содеянном, объяснил, что выстрелил из соображений самообороны, а также попросил правоохранителей задержать пострадавшего, который и сам является правонарушителем.