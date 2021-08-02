В мире коронавирусом заболело более 199 млн человек

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 199 млн человек.

По данным SCMP на понедельник, 2 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 199 млн 116 тыс. 931 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 243 тыс. 212 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 768 тыс. 924 человек, на втором месте Индия — 31 млн 695 тыс. 958, затем идет Бразилия 19 млн 938 тыс. 358.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 312 тыс. 185 человек, умер 160 тыс. 137 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург не отдает второе место в России по коронавирусным смертям.