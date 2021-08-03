В России за сутки COVID подхватили еще 22 010 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 010 человек.

Об этом стало известно во вторник, 3 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 334 195.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 788 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончалось 160 925 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 18 963 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 649 746 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 910 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 1 952. Третье место у Московской области — 1 540.

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