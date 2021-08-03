В России создают новейшую дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В Российской Федерации разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.

Об этом сообщил начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий, пишут РИА Новости.

Владимир Зарудницкий отметил, что лидерство в воздушно-космической сфере — это залог удачного ведения боевых действий. Быть первыми в этой области помогает ударная и истребительная авиация.

Именно для этого в России создают ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности — в том числе гиперзвуковую ракету Х-95.

Помимо прочего, для ВКС разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

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