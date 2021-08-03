В Петербурге в среду прогнозируют дожди

В среду, 4 августа, в Петербурге пройдут небольшие дожди. В городе будет переменная облачность.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет дуть западный и юго-западный 5-10 метров в секунду.
В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+21 градусов.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по транспорту рассказал о работе после ночного ливня в Петербурге.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.