В Петербурге в среду прогнозируют дожди

В среду, 4 августа, в Петербурге пройдут небольшие дожди. В городе будет переменная облачность.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет дуть западный и юго-западный 5-10 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+21 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала , что комитет по транспорту рассказал о работе после ночного ливня в Петербурге.