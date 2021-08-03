В Петербурге в среду прогнозируют дожди

В Петербурге в среду прогнозируют дожди
В Петербурге вновь пройдет дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 4 августа, в Петербурге пройдут небольшие дожди. В городе будет переменная облачность.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет дуть западный и юго-западный 5-10 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+13 градусов. Днем же столбики термометров покажут +19…+21 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по транспорту рассказал о работе после ночного ливня в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области штормовая погода задержится на ближайшие два дня. 2 и 3 августа местных жителей ожидают дожди, грозы, а также сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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