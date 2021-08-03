Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра

Так, на первом фото автомобиль должно быть видно спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен быть проверяющий. Второе фото делается в конце проверки, остается все то же самое, только вид машины сзади. сообщает «Коммерсант».