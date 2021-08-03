Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра

Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра
Никаких эффектов и других вмешательств. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
В России хотят ужесточить требования к фотозапечатлению машин при прохождении техосмотра.
Так, на первом фото автомобиль должно быть видно спереди и сбоку, а рядом с ним в полный рост и лицом к камере должен быть проверяющий. Второе фото делается в конце проверки, остается все то же самое, только вид машины сзади. сообщает «Коммерсант».
Законопроект Минтранса хочет полностью запретить редактирование такого рода фотографий. Никаких эффектов и других вмешательств.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин отменил обязательный технический осмотр автомобилей. Соответствующий документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации. Российский лидер подписал закон, который предусматривает отмену обязательного проведения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.
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Автовладельцев предупредили об ужесточении прохождения техосмотра
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