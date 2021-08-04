COVID в Петербурге за сутки подцепило еще 1 906 человек

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 906 человек.

Об этом в среду, 4 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 536 367 местных жителей. При этом 510 050 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 971 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 505 случаев. На третьем месте Московская область — 1 517, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу. Так, для того, чтобы посетить МФЦ, почту, соцфонды спортзалы и кафе с ресторанами необходим медотвод, сертификат о прививке, справка о перенесении ковида или отрицательный тест на коронавирус.