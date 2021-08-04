COVID-19 унес жизни еще 54 петербуржцев

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 54 случая.

Об этом стало известно в среду, 4 августа. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией. Лидером сегодня является Москва — 76 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 16 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 19 481 человек. За последние сутки также обнаружено 1 906 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 971 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом заболевают менее 2% вакцинированных.