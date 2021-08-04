В Пулково задержали 4 внутренних рейса

В Пулково задержали 4 внутренних рейса
В данный момент задержаны 4 внутренних рейса. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В среду, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Йошкар-Олы, Екатеринбурга и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Симферополя U6 511. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:15, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс 7R 289 до Йошкар-Олы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:45.

Также задерживают рейс U6 173 до Екатеринбурга. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 17:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.

задержанные рейсы новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих
Беглов договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге
Заболевшие после вакцинации и новое лекарство: COVID-19 в России и мире
Десять спасателей тушили полыхающий экскаватор в Василеостровском районе
В Петербурге почти 600 человек находятся в реанимации с COVID и пневмониями
Петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас
В Пулково задержали 4 внутренних рейса
Член Конгресса США заявил, что нашел доказательства создания COVID-19 из ...