В Пулково задержали 4 внутренних рейса

В среду, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Йошкар-Олы, Екатеринбурга и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Симферополя U6 511. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:15, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс 7R 289 до Йошкар-Олы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:45.

Также задерживают рейс U6 173 до Екатеринбурга. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 17:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.