Организатора «Ордена пути» лишили свободы на 5,6 лет

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay
Организатору "Ордена пути" и его активной участнице дали по 5,6 и 3 года соответсвенно. Фото: Pixabay

Двум женщинам вынесли приговор после того, как они похитили у граждан большую сумму денег, продавая им «защитные купола».

Как сообщается на сайте прокуратуры Петербурга, Гайва Тихомирова и Татьяна Баранова обвинялись по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном и особо крупном размерах».

Оказалось, что Тихомирова «в деле» с начала 2012 года. Она занималась им до конца 2016 года. Женщина, которая по образованию психолог, организовала религиозную организацию «Орден пути». Она убеждала пострадавших приобретать у нее услугу под названием «защитные купола».

При этом, в преступную деятельность Тихомирова вовлекла активную участницу организации – Татьяну Баранову.

Так, женщины уговаривали пострадавших совершить обряд, который якобы защитит жизни, здоровье и семью от любого негативного воздействия на неограниченный срок. Выручили же за эти обряды женщины более 15 млн рублей. Пострадало при этом 9 человек.

Тихомировой назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев, а Барановой на 3 года.

Обе гражданки отправятся в исправительные колонии общего режима. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое сатанистов из Москвы сознались в убийствах в лесах Ленинградской области.

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