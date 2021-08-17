Гинцбург: комбинация «Спутника Лайт» и Pfizer повысит защиту от «дельты»

Гинцбург: комбинация &#171;Спутника Лайт&#187; и Pfizer повысит защиту от &#171;дельты&#187;
По словам Гинцбурга, идея бустировать Pfizer «Спутником Лайт» вполне логична. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для тех, кто получил две прививки вакцины Pfizer, повышает уровень защиты против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента нужен, чтобы повысить уровень защиты против штамма «дельта» для тех, кто получил две инъекции препарата Pfizer.

Как сообщили «РИА Новости», привитые Pfizer эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться.

Специалист подчеркнул, что эффективность Pfizer против «дельты», предположительно, 40%, однако точных данных пока нет.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от новых штаммов коронавирусной инфекции, которые с пугающей частотой выявляются в последнее время, может помочь поливалентная вакцина.

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