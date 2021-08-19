Петербург стал первым в России по числу ДТП с электросамокатами

В этом году в Петербурге произошло 32 ДТП с электросамокатами. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В этом году в Петербурге произошло 32 ДТП с электросамокатами. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Северная столица стала лидером среди российских городов по числу аварий с участием электросамокатов. В этом году в городе произошло 32 таких ДТП, а по всей России — 135.

Статистику дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами предоставили в Научном центре безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ«.

На втором месте по авариям с самокатами оказалась Москва, где насчитывается 26 таких случаев. Тройку замыкает Краснодарский край с 12 дорожными инцидентами.

В целом за первое полугодие количество ДТП с электросамокатами в стране увеличилось в два раза. В 116 происшествиях транспорт принадлежал физическим лицам, в 19 — юридическим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единый сервис для самокатов появится в Петербурге.