Медик назвала предельную дозу сахара в день

Медик назвала предельную дозу сахара в день
Сладости, йогурты, подслащенные напитки - основные источники сахара в организме. Фото: pixabay

Сколько сахара можно съедать в день, рассказала врач Алла Погожева.

Сладости, йогурты, подслащенные напитки — основные источники сахара в организме. Такие продукты следует ограничивать, обратила внимание доктор. Об этом сообщает Sputnik

Сейчас норма употребления сахара взрослым человеком составляет около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить ее до 22 граммов в день, отметила Погожева.

Она посоветовала заменить сахар полисахаридами. К ним относятся: зерновые, фрукты и овощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ягодой, которая уменьшает риск возникновения сахарного диабета, посчитали крыжовник. У этой ягоды насчитали большое количество полезных свойств. Диетолог и эндокринолог Егана Королева объяснила, каким образом возможно снизить риск возникновения сахарного диабета. По ее мнению, для данной цели незаменим крыжовник.

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