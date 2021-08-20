Путевки в Доминикану подешевели до уровня туров в Египет и Турцию

Путевки в Доминикану подешевели до уровня туров в Египет и Турцию
Обычно туры в эту страну обходятся на 50% дороже. Фото: pixabay

Спрос у жителей России на туры в Доминикану после возобновления авиасообщения с этой страной достиг допандемийных значений, а цена поездки понизилась на 60%, до уровня цен на поездку в Турцию или Египет. Об этом заявляет Ассоциация туроператоров России.

Спрос на путевки в Доминиканскую республику вырос больше, чем в два раза в сравнении с данными двухгодичной давности. Сейчас около половины туров продаются с заездами в ближайший месяц. Еще около 35% — с заездами осенью, и 15% путешественников хотят провести на побережье Карибского моря на Новый год. Об этом сообщают «Известия».

Туры в Доминикану можно купить за 60 тысяч рублей на одного. Это сопоставимо с ценой путевок в Турцию и Египет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия восстанавливает авиасообщение с 27 августа еще с тремя странами. Такими как: Доминикана, Чехия и Южная Корея.

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