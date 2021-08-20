С 25 августа на КАДе у Мурманского шоссе перекроют две полосы движения

С 25 августа на КАДе у Мурманского шоссе перекроют две полосы движения
Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск перекроют две полосы движения.

Это произойдет с 25 по 30 августа из-за ремонтных работ. Будет производиться ликвидация колейности дороги. Перекроют для движения транспорта третью и четвёртую полосы, а по первой и второй полосам введут скоростное до 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАДе у Пулковского шоссе с 23 августа перекроют две полосы. Это произойдет из-за проведения работ по устранению колейности покрытия проезжей части. По первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

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