Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой

В Москве прошли переговоры лидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Затем же состоялась пресс-конференция.

Как сообщается на сайте президента России, отдельное внимание главы государств уделили вопросу урегулирования на юго-востоке Украины. По словам Путина и Россия, и Германия желают, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой.

Однако, пока добиться этого не получилось. Только за августа зафиксировали более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, населенные пункты Донбасса продолжают обстреливать каждый день.

Кроме этого Путина тревожит ряд законов и подзаконных актов, которые противоречат Минским соглашениям.

«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу Федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее обязательств», — отметил глава РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге.