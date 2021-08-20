Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой

Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой
Путин и Меркель провели пресс-конференцию. Фото: сайт Кремля

В Москве прошли переговоры лидера России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Затем же состоялась пресс-конференция.

Как сообщается на сайте президента России, отдельное внимание главы государств уделили вопросу урегулирования на юго-востоке Украины. По словам Путина и Россия, и Германия желают, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой.

Однако, пока добиться этого не получилось. Только за августа зафиксировали более тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, населенные пункты Донбасса продолжают обстреливать каждый день.

Кроме этого Путина тревожит ряд законов и подзаконных актов, которые противоречат Минским соглашениям.

«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу Федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее обязательств», — отметил глава РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Украина пообещала ответить на задержание своего консула в Петербурге.

Германия донбасс пресс-конференции Россия украина


 

Новости партнеров
Исследование: в пандемию родились дети с более низким уровнем IQ
Исследование: в пандемию родились дети с более низким уровнем IQ
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два каршеринга устроили массовое ДТП на КАД
Горожане обходят «Ниссан», вылетевший на тротуар на Невском
Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян
Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой
Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится
Сама подала голос: годовалую малышку нашли спустя 4 дня под Смоленском
28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы
В пятницу петербуржцы застряли в семибалльных пробках